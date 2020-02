Dalila Carmo está em período de mudanças, fase da vida em que muito se tem deparado com objetos e fotografias que a fazem recuar no tempo.

Esta terça-feira, entre arrumações, a atriz deparou-se com uma fotografia antiga, um verdadeiro 'tesourinho' que a levou a viajar pela infância.

"E enquanto se arrumam prateleiras e a vida em caixinhas (ou fora delas) descubro mais esta foto. Aqui está a prova que nunca acreditei no pai natal", brincou, isto porque na imagem surge ao lado de um senhor mascarado de Pai Natal.

"As fotos são os melhores auxiliares de memória e lembro-me desta num dia em que tinha ido ao circo, no Coliseu do Porto. Juro que foi o próprio do Pai Natal quem veio atrás de mim para fazer a fotografia e a minha mão esquerda é a prova disso", completou.

