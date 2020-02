Celebrou-se esta quinta-feira, 13 de fevereiro, o Dia Mundial da Rádio. Data que várias figuras da rádio portuguesa assinalaram nas redes sociais.

Entre as muitas publicações que foram partilhadas no Instagram, destacamos a de Rui Maria Pêgo. Isto porque o locutor da Rádio Comercial surpreendeu os seguidores com uma fotografia antiga, onde surge na companhia do pai.

Uma imagem que serve para destacar o gosto de pai e filho pela rádio.

Leia Também: Vanda Miranda assinala Dia Mundial da Rádio com recordações da Comercial