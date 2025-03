A Semana da Moda de Lisboa começa esta quinta-feira, 6 de março, e algumas das celebridades que costumam marcar presença já começaram as suas partilhas nas redes sociais.

Rui Maria Pêgo foi uma delas. Neste primeiro dia do evento, o locutor de rádio recorreu ao Instagram para publicar algumas imagens dos looks que usou na Lisboa Fashion Week de 2024.

"Sei o que fizeste na Moda passada. A Lisboa Fashion Week começa a aquecer hoje com as Fast Talks no Museu MUDE. happy to be back ('feliz por estar de volta', em tradução livre)".

"Alguns looks das últimas edições para começar a abrir a porta para a edição MODA LISBOA CAPITAL. Vamos?", concluiu.

Ora clique na galeria para ver as imagens de Rui Maria Pêgo.

