Dália Madruga usou as redes sociais para partilhar uma fotografia de dois dos seus filhos, João, de 15 anos, e Clara, de oito, numa piscina, recordando a data de aniversário do pai, que morreu em 2020, vítima de doença prolongada.

"Ontem o meu pai fez anos… Eu deixei passar o dia de propósito, porque ainda dói… Passei o dia com os meus, num momento feliz das férias, mas cá dentro a tristeza, que tento sempre esconder, estava bem visível a quem estivesse mais atento. Olhar para o meu filho João é ter presente o meu pai, são muito parecidos e tinham uma relação especial, primeiro neto rapaz. Escolhi estas fotos de propósito, ele protetor com a mana, a primeira neta rapariga, a delícia do avô. Um avô sortudo com oito netos. Pai vives em nós, sempre! Muitas saudades!", escreveu a apresentadora.

De recordar que João é fruto da relação já terminada de Dália Madruga com João Fernandes. Já Clara, Alice e Joaquim nasceram do seu atual casamento com Marcos Nabeiro Tenório.

