Dália Madruga recordou este domingo, 21 de agosto, uma fotografia que captou há precisamente um ano, pouco antes do nascimento do quarto filho.

De recordar que o bebé Joaquim nasceu no dia 22 de agosto e é fruto do casamento com Marcos Tenório Bastinhas.

"Há um ano eu já estava internada há uns dias com contrações porque um menino quis nascer mais cedo", lembrou Dália junto da imagem.

© Instagram

A figura pública e Marco são ainda pais de Clara e Alice. Dália Madruga é também mãe de João, fruto de uma relação anterior.