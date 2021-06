Dália Madruga tem vindo a partilhar no Instagram algumas imagens que destacam esta nova fase, uma vez que se encontra grávida do quarto bebé.

Ainda esta terça-feira, a 'mamã' gravou um vídeo para mostrar o "final do dia maravilhoso" com o pôr do sol. Imagens em que a (já grande) 'barriguinha não passa despercebida.

Com um macacão cor de rosa, com decote em V, é assim que a figura pública surge no carinhoso vídeo que pode ver na galeria.

Leia Também: Filha de Dália Madruga faz 4 anos: O crescimento de Alice em imagens