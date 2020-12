No fim de semana fez um mês que o pai de Núria e Dália Madruga morreu, data marcante que ambas as figuras públicas recordaram no Instagram com emotivas mensagens. Mas as homenagens não ficaram por aqui.

Dália recorreu às stories da sua página de Instagram para mostrar aos seguidores um ternurento tributo que o filho mais velho, João, fez ao avô. Num desenho do familiar, o menino escreveu: "Um anjo veio à terra informar o meu avô que ele ia para o céu pois não era pecador".

No mesmo desenho pode ainda ler-se: "O que eu era para vocês, vou continuar a ser".

Veja a carinhosa partilha na galeria.