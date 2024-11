Miranda Kerr partilhou com o 'mundo' um pormenor carinhoso. O nome do filho mais novo da modelo foi escolhido para homenagear o avô.

"O nome dele é Pierre, em homenagem ao meu falecido avô, Peter. Ou seja, Pierre é Peter em francês", contou Miranda Kerr em conversa com a People e referindo-se ao filho, de oito meses.

O menino, que nasceu em fevereiro, é fruto do casamento da modelo com Evan Spiegel. Ambos são ainda pais de Dylan, de seis anos, e Myles, de cinco. A modelo é também mãe de Flynn, de 13 anos, que nasceu da união anterior com Orlando Bloom.

