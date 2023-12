Daddy Yankee anunciou que irá abandonar o mundo da música para se dedicar à religião. A estrela do género musical reggaeton contou a novidade aos fãs em lágrimas, no final do último concerto da digressão 'La Meta', em Porto Rico.

Através de um vídeo publicado no Instagram, Yankee eternizou este momento especial, que considera ser o "o mais importante" da sua vida.

"Não me envergonho por dizer ao mundo inteiro que Cristo vive em mim e que eu viverei para ele. Este é o fim de um capítulo e o início de um novo", escreveu ainda o cantor, na legenda.

A grande maioria dos fãs de Daddy Yankee aplaudiu a decisão e elogiou a coragem do cantor.

Aos 46 anos, Daddy Yankee tem no currículo temas muito populares, tais como 'Gasolina', 'Despacito', 'Con Calma' e 'Dura', tendo conquistado seis Grammy Latinos.

Antes de Yankee, também Farruko, Héctor 'El Father' e Voltio escolheram deixar de cantar reggaeton para se dedicarem à religião.

