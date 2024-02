Depois de um ano de 2023 inesquecível, os D.A.M.A. anunciam agora um concerto romântico que irão dar na maior sala de espetáculos do país: a MEO Arena.

Com os temas 'Loucamente' e 'Casa' ainda a usufruirem do sucesso do lançamento, o grupo composto por Miguel Cristovinho, Miguel Coimbra e Kasha dá um importante passo com este espetáculo que acontecerá a 14 de fevereiro de 2025, precisamente no Dia dos Namorados.

Os bilhetes já se encontram à venda e custam entre 20 e 50 euros. Pode adquiri-los aqui.

