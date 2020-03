Este Carnaval não poderia ter sido mais especial para Cuca Roseta. A fadista teve a oportunidade de assistir ao gigantesco desfile que todos os anos acontece no sambódromo no Rio de Janeiro. Segundo a própria o descreveu, as emoções acabaram por tomar conta de si.

"Este é o maior espectáculo do mundo! Um dos momentos mais bonitos do planeta terra! E eu claro, não consegui conter as lágrimas, e não pela beleza dos fatos, a beleza dos carros, a música, a beleza das cores e da vida que acontece neste sambódromo, mas pela beleza que é, ver estes milhares de pessoas a se unirem para um mesmo fim como se fosse o último dia das suas vidas!", sublinha.

"Pela energia tremenda e extasiante, a alegria contagiante nos rostos, crianças, pais, avós, famílias inteiras a fundirem-se nesta emocionante vontade de fazerem magia! E sim! Acontece magia! Acontece uma das coisas mais bonitas do mundo!", completa.

