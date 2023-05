Foi no podcast 'A Duas Vozes', de Carolina Deslandes, que Cristina Ferreira falou abertamente sobre várias temas, quase todos focados no facto de ser uma figura pública.

A dada altura, a apresentadora desabafou sobre a separação de António Casinhas e realçou a "perseguição" de que diz ter sofrido nesse período, que implicou também o filho.

"Foi aí que me senti realmente triste por ter escolhido esta profissão, porque não era eu que estava só nas capas das revistas, era um pessoa que não tinha escolhido esta vida [o filho], uma pessoa que tinha a sua vida própria e que senti que estava a magoar, porque tinha sido eu que tinha escolhido ser figura pública e que o estava a colocar nessa posição", começou por dizer.

"Aí foi feio, triste. Houve uma perseguição constante. Saía de casa com o meu filho e só sabia no dia a seguir que estavam pessoas à porta para me tirar fotografia", acrescentou, referindo que este assédio também se arrastou ao ex-companheiro.

"O pai do meu filho ia a qualquer sítio e sentia que os olhares estavam em cima dele. Chegou a estar almoçar com a irmã e sentia que as pessoas o estavam a condenar porque não sabiam que era a irmã", explicou recordando ainda um episódio que diz ter sido "marcante".

"Estou ao portão [da escola do filho] e juntam-se para aí 20 miúdos a chamar pelo meu nome. Vejo-o a ir sozinho e dou por mim a pensar 'coitado'. Ele entrou, seguríssimo, sem olhar para trás", relatou.

"Quando estou com o meu filho queria muito ser invisível. São os únicos momentos. De resto, gosto muito do carinho das pessoas. Fazer uma asneira e não saber se no dia a seguir o país inteiro vai saber, é um peso muito difícil de carregar sendo filho", concluiu Cristina.

Ouça aqui a entrevista completa.

Leia Também: Cristina e a conversa que teve com o filho: "Vou abrir o Casinhas Empire"