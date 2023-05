Cristina Ferreira aceitou o desafio de Carolina Deslandes e as duas tiveram uma conversa intimista, no âmbito do podcast 'A Duas Vozes'. A comunicadora falou, entre outras coisas, sobre o filho, fruto da relação com António Casinhas.

"Ele vai para o 10.º ano agora e foi a primeira vez que senti que ele tem noção de que tem de começar a escolher o que quer para o futuro", começou por contar Cristina, revelando depois uma conversa em particular que teve com Tiago.

"Um dia deste chegou-me a casa e disse-me: 'olha, hoje fiz lá aqueles testes da escola que é para saber para o que é que dou'. E eu: 'então vá, diz-me, para o que é que dás?'. Disse-me que é para Economia e Gestão e para Saúde e Desporto. 'Ok, então o que vais decidir?'. 'Acho que vou para Economia ou Gestão'. E eu disse: 'Olha, boa, vai gerir o negócio do teu pai, vais para o stand'. E ele: 'não, não, vou abrir a minha empresa. Vou abrir o Casinhas Empire'. E eu pensei: 'o miúdo é capaz de já ter ido buscar qualquer coisinha a mim, porque não se fica só por coisinhas pequeninas'", rematou Cristina.

Veja aqui, a partir do minuto 9.

