Cristina Ferreira foi uma das grandes entrevistadas no podcast de Carolina Deslandes, 'A Duas Vozes'. A apresentadora abriu o coração para falar sobre diversos assuntos, inclusive do seu crescimento profissional e das conquistas que tem feito no pequeno ecrã.

Este sucesso leva, necessariamente, a uma maior capacidade financeira, no entanto, isto é algo com que não se preocupa.

"Não ligo nenhuma a dinheiro, nem o que possa fazer com ele, nada. Felizmente sou muito bem paga, mas se me perguntares, eu nunca vejo, é a minha diretora financeira que recebe as coisas. O dinheiro faz-me sentido para uma coisa, que é a única coisa em que não tenho problemas em gastar dinheiro: viajar. Porque nunca o fiz", esclarece.

A apresentadora explica que as viagens são a sua grande paixão desde pequenina, altura em que via o mundo pelas revistas e sonhava que um dia iria conseguir conhecer esses destinos.

"A minha primeira viagem foi aos 30 anos. Os meus pais nunca iam de férias, as minhas férias eram passadas na casa da minha tia na Ericeira - já tinha esse privilégio porque ia para a praia com a minha prima. A determinada altura, as minhas primas começaram a ir para Sesimbra e já me levavam. Nunca fui para o Algarve, nunca fui para o norte. Os meus pais nunca tiveram essa possibilidade", acrescenta.

"Sempre vivi nesse sonho de ir e vou sempre que possível", completa, notando que gosta de partilhar nas redes sociais parte destas aventuras de maneira a incutir nos seguidores estes mesmos sonhos.

