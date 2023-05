Os imprevistos são bastante comuns em televisão e ninguém está imune a eles, nem mesmo Cristina Ferreira. Este domingo, 28 de maio, a apresentadora não ganhou para o susto pouco tempo antes da gala final do reality show 'O Triângulo' começar.

O incidente foi confirmado pela comunicadora na sua página de Instagram.

"O vestido rebentou, sim. A 5 minutos de entrar no ar, e quando me colocavam o microfone, o fecho do vestido rebentou e tanannn, aberto de alto a baixo. A solução está nas stories, ficou resolvido 30’ [segundos] antes de começar. Como se nada fosse. É assim a televisão", descreveu.

No vídeo presente na galeria poderá ver a original solução que a equipa do programa encontrou para o problema. Basicamente, os profissionais 'agrafaram' o vestido, que assim permaneceu a noite inteira.

Leia Também: Discreta e irreverente. Cristina Ferreira brilha na final d'O Triângulo'