Cristina Ferreira dedicou a emissão do 'Cristina ComVida' desta quarta-feira ao programa 'Somos Portugal'. A apresentadora quis homenagear o formato e todos os que há 10 anos contribuem para que este seja o grande sucesso dos domingos à tarde na TVI.

"Fiz o primeiro 'Somos Portugal', já lá vão 10 anos. Na altura eu e o [Nuno] Eiró demos a conhecer Tomar e as suas tradições. Depois desse fiz muitos mais. Ao sol e à chuva, com muito frio e muito calor, seis horas sempre a 'dançar'", recorda a agora diretora de ficção e entretenimento da TVI.

"Ali temos uma perceção real do país e dos portugueses. E dos artistas que alegram terras com 100 pessoas ou com mil. Todos merecem destaque por tentarem o sonho neste retângulo tão pequeno. E o nosso respeito. O meu aplauso às centenas de pessoas que o fazem domingo após domingo. Terras de Bouro espera por nós", termina Cristina, que ao seu lado teve algumas das caras que todos os domingos animam o 'Somos Portugal'.

