Cristina Ferreira conduziu esta terça-feira, dia 9, uma emissão especial do programa 'Cristina ComVida'. A apresentadora viveu "uma experiência inexplicável" e conduziu o formato caracterizada como se tivesse 83 anos.

"Tenho 83 anos. Faço televisão há quase 60. Esta foi a vida que eu escolhi", escreve a diretora de ficção e entretenimento da TVI ao partilhar com os seus seguidores do Instagram as imagens captadas hoje durante a emissão.

O formato foi gravado como se estivéssemos em 2060, procurando desta forma homenagear outras mulheres que nos dias de hoje estão já na casa dos 80 (anos).

