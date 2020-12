'Noite de Cristina' prometia ser um programa "fora da caixa"... e a promessa foi cumprida este sábado, dia 19, durante cada minuto da grande estreia. Numa emissão única, onde Cristina Ferreira tentava organizar o baby shower de Maria Cerqueira Gomes - grávida de Jesus nesta trama de ir às lágrimas.

Muitas peripécias, convidados inesperados e até uma vaca que entrou em estúdio e, devido ao seu tamanho, quase deixou a situação fora de controlo, fazendo com a apresentadora tivesse de fugir do plano principal, fizeram desta emissão um formato único e, segundo Cristina, "inacreditável".

"Eu tinha avisado que era fora da caixa, mas foi mais do que isso. Foi um exercício de união extraordinário", revela a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

"Não havia uma linha escrita, ninguém sabia o que o outro ia dizer, eu fiquei sem auricular, não ouvi uma indicação da regie e, no fim, tudo certo. Fizemos este programa sem medos e correndo riscos. A sensação no final era tão intensa que nem nós próprios sabíamos o que ali tinha acontecido. Agradeço aqui a todos os que ajudaram a que este programa acontecesse. Ser fora da tal caixa não é para todos. Mas eu cresci com a ideia que esta era mágica. E tudo pode acontecer", declara a apresentadora na manhã de domingo, mostrando-se radiante com o resultado final desta emissão.

