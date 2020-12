A SIC estreou na noite de sábado, dia 19, a série 'Esperança', onde César Mourão dá vida a uma divertida e carismática octogenária. O ator é o grande protagonista da trama e teve com ela um desafio superado na sua carreira.

Nas redes sociais foram muito poucos os que ficaram indiferentes à sua prestação, os elogios multiplicam-se e nem as celebridades quiseram deixar de o parabenizar publicamente.

"Fabuloso, César", escreve Joaquim Monchique ao partilhar uma imagem sa série nas suas redes sociais.

Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento da SIC, descreve o trabalho do ator como uma "interpretação magistral" que "vai fazer com que daqui a muito tempo ainda dela se fale".

"Com qualidade cinematográfica, realização de Pedro Varela, banda sonora de Miguel Araújo, esta série é uma homenagem à força da velhice e a um modo tão português de ser. Vamos rir muito, mas também vamos engolir em seco. O César parece ter-se preparado toda a vida para este papel, tal é a riqueza de detalhes da sua composição. Apreciem, é gourmet", escreve o apresentador.

Também Rui Unas quis felicitar o amigo com uma mensagem carregada de elogios: "Não reconheci o meu amigo. Mas reconheço o feliz encontro do talento (imenso) do actor com a personagem certa, a mestria de outros para os sublimar (realização, caracterização, etc), a visão e coragem de quem pode (e deve) apostar no produto final e o privilégio de podermos ser espectadores. Avé, César Mourão. Ah, por acaso, é meu amigo", pode ler-se na legenda da sua publicação.

Leia Também: Wanda Stuart submete-se a operação devido aos efeitos da menopausa