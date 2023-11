Cristina Ferreira aceitou substituir Maria Botelho Moniz no 'Dois às 10' durante a licença de maternidade mas, desde então, já mais do que uma vez faltou ao formato.

Esta quinta-feira, dia 16 de novembro, a apresentadora não compareceu e a justificação foi, logo nos primeiros segundos, dada por Cláudio Ramos.

"Hoje ela não vem. Temos uma apresentadora que também é diretora e hoje está no conselho de administração. Há uma vez por mês que, por outros afazeres, que naturalmente são de maior responsabilidade que este, não vem", fez notar o comunicador.

Importa lembrar que já no passado dia 8 deste mês, Cristina esteve ausente para se apresentar no Tribunal de Sintra, na sequência do processo que lhe foi interposto pela SIC.

