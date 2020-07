A saída de Cristina Ferreira da SIC para regressar à TVI continua a dar que falar. Desta vez é Rúben Vieira, o assistente de produção d'O Programa da Cristina', da SIC, quem está a ser destacado.

Até agora não se sabia o que Rúben iria fazer com a saída de Cristina, mas tudo indica que vai acompanhar a apresentadora.

Depois de ter destacado Rui Patrício, realizador do programa que ocupava as manhãs da SIC, e André Manso, produtor do mesmo, agora foi a vez de Cristina 'falar' de Rúben Vieira.

A apresentadora publicou na sua página de Instagram uma fotografia do marido de Rita Ferro Rodrigues, a quem trata carinhosamente por "Ben", e escreveu: "Setembro é amanhã", referindo-se ao mês em que começa, oficialmente, a trabalhar na estação de Queluz.

