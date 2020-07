Cristina Ferreira foi esta quinta-feira criticada pelos seus seguidores depois de ter usado a sua conta oficial de Instagram para fazer um post publicitário à manteiga da marca Planta.

A apresentadora foi acusada de ter falta de credibilidade pelos fãs, que não acreditaram que que esta realmente consuma este produto pelo facto de supostamente não comer pão.

Pronta a esclarecer mal-entendido, Cristina abordou o tema e deixou claro que não é mentira que o pão faça parte da sua dieta.

"Como não come pão? De onde é que vem a Cristina? Do sítio do pão", referiu Iara Rodrigues, a nutricionista da apresentadora.

"Se eu conseguir evitar alguns dias perfeito, se não... como. Há quem passe muito bem sem pão, eu não", garantiu Cristina.

