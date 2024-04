Cristina Ferreira foi distinguida como uma das mulheres mais influentes de Portugal, prémio concedido pela revista Executiva todos os anos. No seu discurso, a comunicadora destacou a importância que a mãe teve na sua vida e de que forma foi influenciada pela mesma.

"Tive a sorte de ser filha de uma dona de casa. Uma dona de casa livre", afirmou.

"Sou uma jovem que é fruto de uma série de mulheres que eram donas de casa, mas cujos maridos nunca fizeram farinha com elas e elas foram muitas vezes as líderes das suas vidas, da vida da família e foi com esse exemplo de inspiração que eu cresci", argumenta.

"Estou a influenciar um rapaz de 15 anos [Tiago Casinhas] que não é filho de uma dona de casa. É filho de uma gestora, administradora, diretora, que por acaso também faz coisas em casa. Mas acho que o meu filho olha para mim da mesma forma que eu olhei para a minha mãe durante todos estes anos: como uma mulher que tem a liberdade de ser, que é gestora da sua vida e que não há também homem nenhum que faça farinha com ela", garante

"Não são os outros que têm de lutar pela nossa igualdade e paridade, somos nós que temos de ter a certeza absoluta que se quisermos podemos chegar lá", completa.

