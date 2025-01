Cristina Ferreira anunciou na sua página de Instagram a próxima convidada do podcast 'Mulheres de Tomates', um dos projetos inseridos no novo desafio da apresentadora, o 'Eu sou GIRA'.

Helena Sacadura Cabral é a entrevistada da semana.

"É uma das mulheres que mais admiro. Já conversei algumas vezes com ela mas nunca como aqui. Tem 90 anos, uma vida que dava uma novela mexicana, como o afirma, uma liberdade reconhecível. O seu discurso é avassalador. Inquieta, faz pensar, diverte e desassossega. As histórias que aqui conta são reveladoras da sua essência. Ninguém lhe fica indiferente e eu quis muito tê-la aqui", escreveu Cristina na legenda de um vídeo onde mostra um excerto do podcast. A apresentadora de 'Dois às 10' refere ainda que o episódio vai para o ar no próximo domingo, dia 2 de fevereiro, às 12h00.

Leia Também: Viral e hilariante! Que idade dão os coreanos a Cristina Ferreira?