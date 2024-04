Rita Pereira mostrou-se lisonjeada por ter sido considerada uma das mulheres mais influentes de Portugal, distinção que lhe foi concedida pela sétima vez por parte da revista Executiva.

Destacando o prémio na sua página de Instagram, a artista, de 41 anos, acabou por "refletir sobre o que se passou na sua vida em 2023".

"A verdade é que, sendo mãe de família, dona de casa (ao contrário do que pretendem que esta definição seja, no meu caso é também ela literal), empreendedora, atriz há 20 anos, com uma vida estabilizada e privilegiada, saí do meu país, do meu conforto e fui à conquista de um sonho", nota.

"Aos 41 anos fui realizar um sonho, e não será isto uma enorme e positiva influência para centenas de mulheres que, muitas vezes, têm receio de arriscar?! Eu acho que sim e orgulho-me disso", argumenta.

"Obrigada a todas as pessoas que continuam a querer ouvir-me, que continuam a acreditar em mim e que continuam a inspirar-me a querer ser mais e conquistar mais", diz, por fim.

Recorde-se que no ano passado, Rita Pereira mudou-se para o Brasil - durante alguns meses - para gravar o remake da novela 'Dona Beja', no âmbito de uma produção para a HBO.

Leia Também: Rita Pereira foi a um café no Japão... com mini porcos