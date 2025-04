Rita Pereira foi distinguida pela oitava vez consecutiva como uma das mulheres mais influentes do país nos prémios Executiva. Não ficando indiferente ao prémio, a atriz fez questão de partilhar com os seguidores do Instagram o discurso que preparou para receber a distinção.

"Ganhar um prémio é ótimo.

Ser distinguida, entre mulheres tão extraordinárias, 8 vezes seguidas, já começo a acreditar que mereço estar aqui.

Em 8 anos, o mundo virou do avesso umas quantas vezes.

E eu também. Cresci, mudei, fui-me reinventando e continuo a tentar perceber como é que isto das redes afinal funciona.

Dou hoje ainda mais valor ao que andamos aqui a fazer e a dizer. Porque no meio de trends, filtros e algoritmos, há espaço para coisas sérias. E para vozes que querem mesmo dizer alguma coisa.

Quero continuar a ter influência, mesmo quando dá trabalho, mesmo quando dá chatice.

E sim, vou continuar a usar a minha voz. Até porque, se ficasse calada, não estaria aqui.

Para finalizar, quero só deixar umas palavras de mulher para mulheres:

Sejamos melhores umas para as outras. Apontemos menos o dedo, até porque isso dá rugas.

Ouçamos mais antes de opinarmos, porque saber ouvir também é um superpoder.

E, por favor, eduquemos melhor os homens de amanhã. Todas agradecemos.

O mundo precisa de mulheres fortes.

E de vez em quando, também de umas que façam barulho".

Leia Também: Romântica, mas confortável! Quanto custa este visual de Rita Pereira?