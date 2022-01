'Cristina ComVida' chega ao fim esta sexta-feira e o dia não foi escolhido ao acaso.

Como já partilhou em inúmeras ocasiões, Cristina Ferreira tem uma relação especial com o número sete, pelo que escolheu o dia 7 de janeiro para encerrar este capítulo da vida profissional.

Esta não é a primeira vez que Cristina começa ou encerra projetos neste dia. O antigo 'Programa da Cristina', da SIC, estreou a 7 de janeiro de 2019, o 'All Together Now', da TVI, foi para o ar a 7 de março do ano passado e a sua estreia em stand-up comedy aconteceu a 7 de dezembro de 2021.

Minutos antes de ir para o ar com a última emissão, Cristina Ferreira publicou uma foto nas redes sociais e destacou a simbólica data na legenda.

