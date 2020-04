Como fazia questão de mostrar nas redes sociais, todos os fins de semana, Cristina Ferreira aproveitava para ir ver o mar, dando um passeio que a deixava com as baterias recarregadas. No entanto, com o surgimento da quarentena por causa do novo coronavírus, a apresentadora viu-se obrigada a mudar de 'cenário'.

Na sua conta de Instagram, a 'rainha das manhãs' partilhou com os fãs qual passou a ser o seu "novo mar".

"Este caminho fica numa serra mesmo atrás da minha casa. E tem sido ele o meu mar", declarou.

Veja a paisagem de seguida...

Leia Também: "O Ben perdeu um dos seus amores. Estes olhos estavam molhados de dor"