Cristina Ferreira é presença assídua no Instagram. As suas publicações costumam estar relacionadas com os outfits ou com os programas que apresenta na TVI.

Esta sexta-feira, a comunicadora partilhou uma fotografia 'diferente': uma paisagem da Ericeira, sendo esta uma localidade perto do lugar onde vive, a Malveira.

"Qual é o vosso lugar de paz?", questionou os seguidores na legenda da publicação.

Muitos foram os que responderam. "Praia do Furadouro"; "O Santuário de Fátima"; "Praça CR7 no Funchal a ver o Mar"; "Pode parecer muito estranho, mas o meu sítio de paz é o meu quarto com o estore praticamente fechado", foram alguns dos comentários.

