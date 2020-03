Depois de ter estado na última semana afastada do pequeno ecrã, Cristina Ferreira começou de novo com os diretos d'O Programa da Cristina', da SIC.

Assim como aconteceu na semana passada na TVI, no 'Você na TV' com Manuel Luís Goucha, o programa da Cristina também está com os serviços mínimos e as interações que chegam é apenas por vídeo. Além disso, também já recordou emissões antigas.

Logo ao início do programa, Cristina começou por citar uma mensagem de António Barreto e depois acrescentou:

"Duvido que algumas das pessoas que hoje saíram de casa para trabalhar não o tenham feito com medo. Esta casa nunca esteve tão vazia e nunca a quisemos ter tão cheia. Voltamos com todos os medos, em segurança. [...] Tivemos uma semana para perceber como é que iríamos fazer esta televisão. No meio de tudo isto, tivemos uma colega com sintomas e estivemos todos a tentar perceber se também nós tínhamos esses sintomas. O teste que fez deu inconclusivo negativo, está bem, está ainda em casa, como estão quase todos. [Aqui] somos cinco".

