Manuel Luís Goucha recebeu esta segunda-feira, dia 23, no programa 'Você na TV', Maria Botelho Moniz, uma das contratações da TVI para o 'Big Brother 2020'.

Questionada acerca do que iria fazer, a apresentadora referiu que iria "estar na cusquice" juntamente com Ana Garcia Martins, nos programas da noite.

Posteriormente, e falando acerca do formato do programa, Maria defendeu: "Não tenho pudor nenhum em dizer que gosto de reality shows. [...] Acho que em Portugal os reality têm má fama. [...] Há muitas pessoas que saem com sucesso", referindo-se ao exemplo da atriz brasileira Grazi Massafera, que participou numa das edições do 'Big Brother Brasil'.

Entretanto, acrescentou. "Gosto do lado sociológico, gosto de ver como as personalidades se encaixam".

Na visão da apresentadora, um dos problemas das versões portugueses foi o facto de terem sido transmitidas muitas de seguida, com muitos dos concorrentes a conhecerem-se.

Quanto à mudança da SIC para a TVI, Botelho Moniz sublinhou: "É estranho, confesso. Acho que vai demorar um bocadinho até me habituar. [...] Devo aquela casa a profissional que me tornei, nunca me ouvirão a dizer uma palavra negativa. [...] Neste processo teve de ser o mais solitário possível", completou.

