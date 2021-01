Cristina Ferreira partilhou com os seus seguidores do Instagram que esteve à conversa com o Dr. Pedro Simas, virologista com quem foi falando desde que a pandemia começou.

A apresentadora nota que a situação em Portugal relativa aos números da Covid-19 está tão grave, que mesmo o especialista - que até então mantinha um otimismo - acabou por perder o mesmo.

"Acabei de trocar mensagens com o Dr. Pedro Simas, virologista e um extraordinário comunicador. Deu-nos sempre esperança em todos os programas nos quais foi convidado. Hoje disse-me apenas: estou triste", lê-se num pequeno desabafo nos stories.

Também esta sexta-feira, Cristina fez questão de esclarecer a dúvida de uma seguidora pelo facto dos profissionais em televisão continuarem a trabalhar sem ficarem em casa confinados, como estão muitos portugueses.

