Durante a promoção ao habitual passatempo do 'Dois às 10', Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estiveram a falar do relacionamento que têm com os filhos.

No caso da apresentadora, esta referiu que iria jantar hoje, 18 de dezembro, a sós com Tiago, de 15 anos, notando (em tom de brincadeira) que é nestas ocasiões que aproveita para "tirar nabos da púcara" e ficar a saber mais sobre ele.

Entretanto, acrescentou: "Falo tudo com o meu filho, digo tudo normalmente, e ele à terceira pergunta [que a apresentadora faz] diz: 'pronto, já chega'".

Note-se que Tiago é fruto do anterior relacionamento de Cristina com António Casinhas.

Já no caso de Cláudio, o comunicador revelou que Leonor, sua filha de 18 anos, lhe conta tudo, sendo bastante transparente.

