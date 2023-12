Cristina Ferreira deixou-se emocionar pelas declarações de Francisco Vale, o concorrente expulso no passado domingo do 'Big Brother' e que na manhã desta segunda-feira esteve no 'Dois às 10'.

Durante o programa matutino da TVI, Cristina acabou por ver as lágrimas escorrerem-lhe pelo rosto enquanto lamentou que Francisco não tenha conseguido abrir-se com os espectadores durante a sua prestação no 'BB', como o fez no 'Dois às 10'.

Já findado o programa, perto das 13h, Cristina Ferreira fez uma publicação nas redes sociais e nela deixou claro o que sentiu ao falar com o jovem de Esposende.

"Preciso de o escrever já. Sempre disse que o 'Big Brother' é feito de pessoas, das suas vivências, da educação e da forma como foram amados. Hoje emocionei-me muito com o Vale. Senti-me culpada por não ter conseguido mostrar ao longo de três meses o Francisco que vi hoje", escreveu Cristina, num primeiro momento.

"O Vale esteve condicionado o tempo todo em que esteve dentro da casa. Ecoavam dentro dele as palavras dos pais, os poucos abraços que o pai deu, o 'amo-te' que disse à mãe, o único, antes de entrar. O que nos contou hoje muda tudo na percepção que temos dele. Que a vida lhe permita viver sem amarras, amar em liberdade e crescer emocionalmente. O 'BB' é feito de pessoas, apresentado por pessoas, julgado por pessoas", concluiu a comunicadora, na legenda de várias imagens da presença de Francisco no 'Dois às 10', confortado tanto por Cristina Ferreira, como por Cláudio Ramos.