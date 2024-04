João Paulo Rodrigues está agora focado na carreira no mundo da música e esteve no 'Dois às 10', da TVI, para cantar o tema 'Sempre Tu'.

Em conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, o artista recordou o seu percurso, incluindo quando se mudou da TVI para a SIC.

"Lembro-me como se fosse hoje do teu telefonema aflito, sem saber o que fazer, e no fundo quase que a pedires desculpa... As pessoas às vezes não entendem que é muito difícil tomar uma decisão destas. Estavas numa casa que te acarinhava, onde estavas a ter sucesso, mas outros voos se apresentavam à tua frente e tu não querias perder a oportunidade", recordou Cristina Ferreira ao falar da mudança de João Paulo Rodrigues para a SIC.

"Deixei-me ir no fluir natural das coisas. A TVI deu-me muito, fui muito feliz na TVI, tenho muitos amigos na TVI ainda. E deu-me muita escola que, de alguma forma, foi valorizada por outros canais. Deixei-me seguir", disse de seguida o artista.

João Paulo Rodrigues explicou ainda que, apesar de guardar com carinho o trabalho que fez no 'daytime', não tem propriamente saudades dos programas das manhãs.

"É uma coisa que vai buscar muito da nossa energia, vai buscar muito do nosso equilíbrio emocional e temos de estar muito bem para falar destes temas que vocês têm de falar aqui. Isso mexia muito comigo e desequilibrava-me muito emocionalmente. Portanto, foi uma escola excelente, das melhores escolas de televisão que podia ter tido... Respeito muito as pessoas que fazem isto há anos comos vocês", destacou. .

