Esta terça-feira Cristina Ferreira abriu as portas de sua casa para uma emissão especial d'O Programa da Cristina', que celebra o seu primeiro ano.

Além de recriar o mesmo corte de cabelo e recuperar a indumentária do dia da estreia, a apresentadora simulou o célebre momento em que foi surpreendida com uma chamada do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na emissão de hoje, o telefone tocou deixando um grande momento de suspense em estúdio (e em casa). Contudo, tratava-se apenas de uma 'vizinha', Alice.

