Como seria de esperar, Cristina Ferreira assinalou o primeiro ano do seu programa. Foi há um ano, no dia 7 de janeiro de 2019, que abriu as portas de sua casa, estreando-se na SIC com 'O Programa da Cristina'.

Hoje, exatamente um ano depois, a apresentadora quis 'recriar' as boas memórias que ficaram da primeira emissão e fez questão de entrar na sua casa com o mesmo look que usou no dia da estreia.

"Um ano depois", escreveu na legenda da fotografia que partilhou nas redes sociais, onde mostra o look escolhido para o programa.

