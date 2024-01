A edição de 2023 do 'Big Brother' já chegou ao fim e a vida continua agora fora da 'casa mais vigiada do país'. Márcia Soares, a terceira classificada, recorreu às redes sociais para deixar uma pequena reação à sua participação no reality show, destacando a importância de Cristina Ferreira.

"Oh Cristina! Tão especial que foi ouvi-la do outro lado durante quase quatro meses. Obrigada pelas palavras sábias e de carinho que vou levar para sempre comigo! É um exemplo para mim e para tantos", escreveu Márcia na legenda da publicação feita ao final da noite de ontem, dia 1 de janeiro.

Cristina Ferreira, já na manhã de hoje, reagiu a estas palavras. "Querida Márcia, o futuro é teu. Agarra-o com toda a tua força", fez notar.

