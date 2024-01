Chegou ao fim mais uma edição do 'Big Brother'. Francisco Monteiro foi o grande vencedor, conquista que o deixou visivelmente emocionado. Já com o cheque de 100 mil euros na mão, uma vez que este era o prémio, o concorrente afirmou: "Quero agradecer-vos do fundo do coração, isto só faz sentido com vocês aí desse lado" (veja o momento).

"Sempre disse que se um dia tivesse oportunidade ia retribuir aquele carinho que me foi dado ao longo do tempo e nem que eu tenha de mover montanhas, mas eu vou retribuir todo o amor e carinho que me deram", assegurou, por fim.

Note-se que em segundo lugar ficou Hugo Andrade, em terceiro Márcia Soares, em quarto Joana Figueiredo e em quinto André Lopes.

