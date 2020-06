Como o Fama ao Minuto já tinha destacado, Cristina Ferreira começou o programa vestida de noiva e fingiu que estava a casar-se com o assistente de produção Rúben Vieira, companheiro de Rita Ferro Rodrigues.

Um momento que foi partilhado depois nas redes sociais e que levou a que a apresentadora fosse criticada. Isto porque, apesar de ser uma brincadeira, nem todos os internautas reagiram da melhor maneira.

"Cuidado Cristina. [...] Se fosse ao contrário não sei se gostaria de ver o seu companheiro a fazer este papel", escreveu uma seguidora. "Acho que não há necessidade nenhuma disto. Já passou o limite. Amigas destas eu não preciso, obrigada. O dinheiro não compra tudo", lê-se ainda entre as várias reações.

Mas nem todos os comentários foram negativos, houve também muitos elogios. "Lindos" ou "como me divirto com vocês", são outras das reações que se pode ler na caixa de comentários.

Antes de terminar o programa, Cristina fez questão de responder a todos os que criticaram tal momento. "Houve pessoas que não gostaram de me ver casar. Disseram que tu estás comprometido e que isto é uma pouca vergonha estar a casar-me contigo", começou por dizer, sem deixar de lado a boa disposição.

"Como é que é possível? Eu sei que nós fazemos as coisas tão bem que até parece verdade, mas não é", acrescentou. "Divirta-se. A malta às vezes preocupa-se muito com a vida dos outros e com aquilo que os outros estão a fazer, que depois esquecem-se das suas próprias vidas. E é nesse momento que os que não se preocupam com os outros avançam e aqueles que ficam ali a remoer ficam no mesmo sítio", completou.

