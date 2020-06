As memórias de um casamento foi o tema que abriu 'O Programa da Cristina', da SIC, esta terça-feira, 30 de junho. Um momento especial que levou a apresentadora a vestir-se de noiva, uma peça inspirada nos anos 70.

Para abordar o tema, Cristina recebeu dois casais que já completaram 50 anos de casamento. A dada altura, a apresentadora acabou por falar de novo do sonho de subir ao altar e trocar as alianças.

"Sonhei muito com o meu casamento com a minha mãe porque a minha mãe toda a vida sonhou casar e até hoje não conseguiu. Isto é coisa de família", começou por dizer.

"Na minha família temos várias pessoas que não casaram. Estão juntas há uma eternidade, mas que não casam. A minha mãe sempre desejou casar. O meu pai, que deve ser parecido comigo, nunca quis casar e agora também já não quer porque acha que pode estragar alguma coisa", explicou, referindo que os pais já estão juntos há 45 anos.

"A minha mãe ainda pensou que ia casar no dia em que eu me casasse, então sonhávamos muito desde que eu era miúda. Chegámos a fazer a lista das pessoas que iam ao meu casamento", partilhou, destacando de seguida que, entretanto, a família aumentou.

"Começamos a fazer isto sem filhos e netos, agora passámos das 100 para umas 300 pessoas. É melhor não me casar", disse, frisando, no entanto, que se um dia der o nó será "com muita gente".

"Aviso já que não haviam cá beijinhos à saída da igreja, as fotografias era o que o fotógrafo apanhasse", confessou ainda.

Leia Também: Programa não cumpre distanciamento? Cristina Ferreira reage a críticas