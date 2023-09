Cristina Ferreira continua empenhada em tornar esta edição do 'Big Brother' ainda mais especial e tem aproveitado as quintas-feiras para participar na inovação do formato.

Depois de ter conduzido já duas emissões especiais do 'Diário', ao final da tarde, a apresentadora revela agora que a próxima quinta-feira contará com algo inédito.

"Quinta-feira vai acontecer o que nunca aconteceu", fez notar Cristina nas stories do Instagram, logo após o final da gala do último domingo. Ora veja:



© Instagram/Cristina Ferreira

