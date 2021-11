Depois de ter mostrado as primeiras fotografias da sua viagem a Nova Iorque, Cristina Ferreira resolveu mostrar novas imagens aos seguidores e fazer um relato da primeira manhã a acordar nos Estados Unidos da América.

"Dia 1: acordar às 4 da manhã. Sair para caminhar às 7. Apanhar 4 graus e ficar com as mãos congeladas", conta a diretora de ficção e entretenimento da TVI, que nesta caminhada matinal contou com a companhia de Pimpinha Jardim e Gabriela Sobral. A repórter e a diretora de conteúdos e produção da Plural fazem parte da restante comitiva da TVI que está a acompanhar Cristina nesta viagem.

"Agora tomar o pequeno almoço e rua outra vez", promete Cristina, que tal como a sua equipa está em Nova Iorque para marcar presença na gala dos International Emmy Awards.

A presença da comitiva na cerimónia de entrega de prémios deve-se ao facto de a novela 'Quer o Destino', produção Plural e TVI, estar nomeada na categoria de Telenovela.

