Cristina Ferreira viajou este sábado para Nova Iorque com a comitiva da TVI, da qual fazem parte os atores Pedro Teixeira e Pedro Sousa. A diretora de ficção e entretenimento da TVI e os restantes elementos que a acompanham vão marcar presença na cerimónia dos Emmy Awards.

Após a aterragem em Nova Iorque, Cristina tem brindado os seus seguidores do Instagram com imagens dos momentos passados com a sua equipa. E a julgar pelas imagens, animação não tem faltado na preparação para os Emmy.

A presença de Cristina e da sua equipa nos International Emmy Awards, que decorrem a 22 de novembro, deve-se ao facto de 'Quer o Destino', produção Plural e TVI, estar nomeada na categoria de Telenovela.

