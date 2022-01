A apresentação do 'Big Brother Famosos' trouxe Cristina Ferreira de novo aos diretos de domingo à noite, o que já não acontecia há uma longa temporada. Com isto, a estrela da TVI adquiriu um novo (e caricato) hábito que não resistiu em partilhar com os fãs.

"Ao domingo só bebo água até ao meio dia. Para não fazer xixi à noite", escreveu ontem, horas antes da gala.

Note-se que esta é a primeira vez que Cristina Ferreira conduz o célebre reality show. A estreia deu-se na passada semana e a sua prestação já conquistou generosos elogios.

Publicação de Cristina Ferreira© Instagram

