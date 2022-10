Esta quinta-feira, 6 de outubro, Júlia Pinheiro completa 60 anos de vida, data que já lhe valeu as mais diversas dedicatórias feitas por colegas de profissão, amigos e familiares.

Cristina Ferreira não se esqueceu da data e deixou uma dedicatória dirigida da Júlia.

Partilhando um retrato no qual surgem as duas abraçadas, Cristina refere no mesmo: "Inabalável".

Elogio que não passou despercebido.



© Instagram - Cristina Ferreira

