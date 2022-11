Cristina Ferreira marcou presença no jantar de abertura da Web Summit, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. Uma noite especial que levou a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI a destacar algumas imagens na sua página de Instagram.

"A convite do evento e do Governo português num encontro mundial de pessoas extraordinárias. E tive a sorte de ficar ao lado da Marta Pen Freitas, atleta olímpica portuguesa, a viver nos EUA, cheia de vida e brilho no olhar", começou por contar na legenda.

"É claro que já combinei com ela assistir ao vivo, em Paris, quando receber a medalha de ouro. E vou à sua casa em Seattle. Há noites boas. Cheias de sinais. E não estão nas fotos", completou. Veja as imagens na galeria.

