Cristina Ferreira lembrou os velhos tempos de apresentadora do programa 'Dança com as Estrelas' através de uma dança que fez com o Sr. Alberto na gala da TVI, que aconteceu este domingo, dia 20 de janeiro.

Na sua página de Instagram, a apresentadora partilhou os ensaios antes do grande momento, tecendo os mais diversos elogios ao seu par.

"Ensaiar com o Alberto é voltar a um lugar feliz. Onde a cumplicidade, sem medos, está no olhar. O corpo apenas responde ao amor pela dança. P.S No vídeo percebe-se que estou sempre a desconstruir o senhor", escreveu na legenda da publicação.

Ora veja:

