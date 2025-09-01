Cristina Ferreira meteu "mãos à obra" para embarcar num sonho antigo. A apresentadora da TVI vai reconstruir uma casa antiga da família, onde nasceu o pai.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, Cristina Ferreira publicou duas imagens na qual mostra a propriedade e falou sobre este novo projeto especial.

"Eu nasci aqui. Porque aqui nasceu o meu pai. Esta é a primeira casa da família Ferreira. Onde muitos dos meus nasceram e cresceram. A única memória que tenho da minha avó está neste portão de entrada. Nem sei como a guardei. Tinha apenas dois anos", começou por dizer na publicação que fez na rede social no domingo, dia 31 de agosto.

"Quando ela [a avó] morreu, há 45 anos, o meu avô morreu de amor. Ficou à espera de a reencontrar anos a fio, desistiu mesmo de viver. Esta casa ficou sem ninguém. Só memórias. Que agora vou reconstruir", acrescentou, afirmando que "este é um sonho antigo".

"Que começa agora. Onde eles estiverem vão gostar de ver a neta a pôr mãos à obra. Pedra sobre pedra. Querem acompanhar o processo comigo?", escreveu, por fim, dando a perceber que nos próximos tempos irá partilhar mais detalhes sobre este processo.

Após a partilha, Cristina Ferreira recebeu várias mensagens de apoio na caixa de comentários. "São estes os projetos que trazem um sentido bonito à nossa passagem com amor e respeito", disse Sara Prata. "Que Bonito", comentou Catarina Gouveia. "Brutal", reagiu Inês Herédia. "Que linda história de amor", pode ler-se no comentário de Kelly Baron.

Além da publicação que fez no 'feed' da sua página no Instagram, a apresentadora também destacou este novo projeto nas stories.

"Neste post está um sonho. E a casa que guarda a mais bonita história de amor", escreveu numa das publicações que fez nas stories.

Publicações de Cristina Ferreira© Instagram_dailycristina

