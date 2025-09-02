Jandira Dias, antiga participante d'O Triângulo' marcou presença esta terça-feira, 2 de setembro, no programa 'Dois às 10', da TVI.

Entrevistada por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a jovem angolana recordou a fase delicada pela qual passou recentemente depois de ter tomado a decisão de sair de casa e separar-se do marido.

Jandira era casada com Jorge Dias, de quem tem dois filhos pequenos. A jovem e o português, consideravelmente mais velho, conheceram-se em Angola, apaixonaram-se, casaram e rumaram depois a Portugal.

Porém, a relação começou a complicar-se ao longo do tempo e piorou depois da participação de Jandira em programas da TVI. Questionada sobre o motivo que a levou a abandonar o 'Desafio Final', explicou:

"Saí pelo mesmo motivo que saí no primeiro programa. Dizia que não conseguia ficar sem mim, ciúmes... dizendo que eu estava lá dentro da casa com o Savate".

"Desde o momento em que cheguei a Portugal as coisas foram diferentes, porque em Angola sempre trabalhei. Sempre tive um negócio próprio e ele sempre me apoiou. Em Angola eu vestia o que eu queria, fazia o que queria", notou, dando conta de que por "insegurança" o ex-marido tinha muitos ciúmes e desconfianças.

"Vivi um ano e pouco com ele em Angola e foi incrível", recordou, assegurando que mesmo cá nunca chegou a existir violência física.

"Chegou ao limite várias vezes, porque eu cheguei a sair de casa. Não foi só uma, nem duas, nem três vezes", disse a jovem, que terá tentado abandonar a casa onde vivia com o marido ainda antes de entrar nos reality shows da TVI.

Dando exemplos da pressão psicológica de que se sentia alvo, Jandira contou: "Sou uma pessoa que bebe bastante água. Ele dizia que eu bebia muita água à refeição. Ele controlava até a quantidade de água que eu tinha de beber".

"No início eu via como uma forma de carinho, de proteção, de cuidado. Mas vi que já era constante e já estava a passar dos limites."

Certo dia, a angolana decidiu mesmo colocar um ponto final na relação. Saiu de casa sem saber para onde ia. A pé caminhou mais de uma hora para garantir que o marido não a ia encontrar.

Rosa Patrício, que conheceu em 'O Triângulo', foi quem a ajudou. Ficou em casa da ex-concorrente do programa da TVI durante um mês até conseguir alugar um quarto e mais tarde uma casa.

Para trás deixou os filhos, o que a deixou de coração desfeito. "Dentro de casa eu já sofria, porque já ficava a imaginar como ia ser. A única família que tenho aqui são os meus filhos e eles são meus, vieram de mim... A ligação que tenho com os meus filhos é algo que nem eu podia imaginar que um dia sentiria esse tipo de amor", atirou, deixando Cristina Ferreira de lágrima nos olhos.

Jandira referiu, contudo, ter a certeza de que os filhos ficaram bem entregues, particularmente pelo cuidado e amor do avô paterno.

Já com a vida organizada, a ex-participante dos programas da TVI tem guarda partilhada das crianças, Martim e Gabriela, uma casa e trabalhos na área da criação de conteúdos digitais, edição e gestão de redes sociais, além de uma página através da qual vende produtos de cosmética.

"A mim fez-me muita confusão mesmo, espero que tudo te corra bem na vida. Que os teus filhos olhem para ti e percebam a tua luta", desejou Cristina Ferreira no final da entrevista, assumindo assim a emoção pela qual se deixou tomar ao ouvir o testemunho de Jandira.

